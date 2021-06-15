ООН подозревает Китай в насильственном удалении органов у заключенных

У представителей этнических и религиозных меньшинств, заключенных в Китае, могут принудительно изымать органы. Из-за этого эксперты ООН по правам человека бьют тревогу.

Правозащитники заверили, что получили об этом достоверную информацию. Говорится о уйгурах, тибетцах и мусульман, и христиан и представителей движения Фалуньгун.

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Согласно выводам экспертов ООН, заключенных, которые представляют эти меньшинства, в отличие от других заставляют сдавать анализ крови и проходить обследование органов.

Результаты обследований регистрируют в соответствующих базах данных. В то же время, родным погибших заключенных часто не разрешают забирать тела.

"Мы обеспокоены сообщениями о дискриминационном отношении к заключенным или задержанным по признаку этнической принадлежности, религии или убеждений", – добавили в ООН.

Согласно полученной экспертами информации, чаще всего у заключенных изымают сердце, почки, печень, роговицу, реже – часть печени.

В такой форме торговли людьми, якобы участвуют специалисты сектора здравоохранения, в частности – хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты.

ООН призывает Китай отреагировать

Эксперты по правам человека уже поднимали этот вопрос перед правительством Китая ранее, а именно в 2006 – 2007 годах. Однако, тогда власти страны не предоставили об этом никакой информации.

Теперь в ООН вновь призывают Китай немедленно отреагировать на обвинения и разрешить независимый мониторинг со стороны международных правозащитных организаций.