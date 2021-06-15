Правозахисники запевнили, що отримали про це достовірну інформацію. Мовиться про уйгурів, тибетців, мусульман, і християн і представників руху Фалуньгун.
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Згідно з висновком експертів ООН, ув'язнених, які представляють ці меншини, на відміну від інших змушують здавати аналіз крові та проходити обстеження органів.
"Ми стурбовані повідомленнями про дискримінаційне ставлення до ув'язнених або затриманих за ознакою етнічної приналежності, релігії або переконань", – додали в ООН.
Згідно з отриманою експертами інформацією, найчастіше в ув'язнених вилучають серце, нирки, печінку, рогівку, рідше – частину печінки.
У такій формі торгівлі людьми нібито беруть участь фахівці сектору охорони здоров'я, зокрема – хірурги, анестезіологи та інші медичні фахівці.
ООН закликає Китай відреагувати
Експерти з прав людини вже порушували це питання перед урядом Китаю раніше, а саме у 2006 – 2007 роках. Проте тоді влада країни не надала про це ніякої інформації.
Тепер в ООН знову закликають Китай негайно відреагувати на звинувачення та дозволити незалежний моніторинг з боку міжнародних правозахисних організацій.