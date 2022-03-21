В ООН подтвердили 902 убийства российскими оккупантами мирных украинцев

С начала российского вторжения в Украину, которое произошло в ночь на 24 февраля, и до 19 марта управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 902 жертвы среди гражданского населения. В то же время еще 1459 человек были ранены.

По данным ООН, из-за российской агрессии с жизнью простились по меньшей мере 39 детей. Однако Украина насчитала значительно больше жертв среди несовершеннолетних.

Важно Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибло уже 115 детей

Тем временем на оккупированных Россией территориях Донбасса жертвами войны стали 236 человек, среди которых:

53 погибших,

183 раненых.

В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства на момент гибели, 654 погибших и 715 раненых.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения было вызвано применением взрывчатого оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а много отчетов все еще ожидают подтверждения.

Какие данные озвучивает Украина

В офисе Генпрокурора сообщили, что из-за вооруженной агрессии России в Украине погибло уже 115 детей. Еще 140 – ранены. Больше всего пострадавших на Киевщине. Там в результате нечеловеческих действий российских оккупантов травмировались 58 детей.

По данным офиса Генпрокурора:

в Харьковской области пострадали 36 детей;

в Донецкой – 29 детей;

в Черниговской – 30 детей;

в Николаевский – 22 детей;

в Житомирской – 15 детей;

в Сумской – 14 детей;

в Херсонской – 14 детей.

В Киеве враг обстрелял жилой квартал в Подольском районе: смотрите видео