ООН пока не может взять ответственность за эвакуацию военных из Мариуполя, – Зеленский

При поддержке Организации Объединенных наций с блокадного завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти сотню гражданских людей. Однако ООН пока не может помочь нашим военным.

ООН берет ответственность за эвакуацию гражданских

Об этом в интервью греческому изданию заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Мы продолжаем предлагать эвакуацию наших людей. Работают несколько треков. Один из них, это та эвакуация, которую предложила ООН. К сожалению, эта эвакуация не касается военных или раненых людей. Они не берут на себя эту ответственность,

– рассказал президент.

Сейчас ООН помогает Украине эвакуировать гражданских людей c "Азовстали".

Почему ООН не берет ответственность за военных

Зеленский отметил, что эвакуация с меткомбината – сложный процесс, ведь россиянам нельзя верить. Так, в Запорожье ситуацию контролирует украинская власть и она помогает эвакуированным мариупольцам найти временное жилье. Однако путь в Запорожье – сложный, ведь россияне могут обстрелять автобусы, или вообще отправить их в Россию. Поэтому проводить эвакуацию большой риск.

Впрочем, генсек ООН Антониу Гутерриш сказал Зеленскому, что берет на себя полную ответственность за то, что автобусы с "Азовстали" поедут в Украину. Политик договорился об этом с Кремлем во время рабочего визита в Москву. Однако такую же гарантию относительно военных Гутерриш пока не может дать.

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Коротко об эвакуации из Мариуполя

1 мая впервые за время войны удалось провести эвакуацию с завода "Азовсталь". В Запорожье отправились 100 человек, среди которых были дети, женщины и пожилые люди.

Сейчас на заводе остается еще много гражданских, а также более 500 раненых военных, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что Украина будет бороться, чтобы вывезти с "Азовстали" наших военных и гражданских.

К теме смотрите видео о том, как люди с "Азовстали" прибыли в Мариуполь: