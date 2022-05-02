37-летняя жительница Мариуполя вспоминает, что во время укрывательств в бункере "Азовстали" ей казалось, будто сердце остановится. Каждый выстрел казался последним. Об этом она рассказала в воскресенье сразу после эвакуации.
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Чего больше всего боялись мариупольцы, которые находились в подвалах "Азовстали"
У меня был один самый большой страх, я боялась, что бункер не выдержит,
– рассказала Усманова, описывая жизнь в укрытии завода. Женщина добавила, что при каждом взрыве укрытие тряслось. Каждый такой момент сопровождался ее истерикой.
Построенный еще в 1930-е годы металлургический завод с разветвленной сетью бункеров стал для мариупольцев убежищем на время вторжения российских войск, но каждый день, проведённый в нем, был настоящим испытанием. Люди, которые находились внутри, боялись, что под землей закончится кислород.
"Мы так долго не видели солнца", – это была одна из первых реплик Натальи, которая ступила на землю в селе Безименное, примерно в 30 километрах к востоку от Мариуполя.
Вместе с семьей Усманова была среди первой сотни эвакуированных с "Азовстали" и полушутя отметила, что им больше не придется ходить в туалет с факелом.
Она добавила, что всю жизнь жила и работала в Мариуполе, но то, что они увидели сейчас, – это просто ужасно. То, что пришлось пережить ей и близким, Усманова называет настоящим террором.
Эвакуация с "Азовстали": главное
- Спецоперация "Эвакуация Азовсталь" началась 28 апреля. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что раньше о ней не могли рассказать из соображений безопасности.
- Эвакуации способствовали Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест. Представитель ООН Савиано Абреу заявил, что эвакуация была "скоординирована со сторонами конфликта".
- По данным Красного Креста, эвакуационный конвой преодолел 230 километров, чтобы добраться до сталелитейного завода.
- Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что удалось вывезти уже более 100 мариупольцев – женщин, детей и пожилых людей.
- Как отметил в твиттере Владимир Зеленский, спасенных людей доставят в Запорожье. Уже сегодня первая группа эвакуированных добралась на подконтрольные Украине территории.
- Менее чем через час после того, как люди вышли с завода россияне снова начали обстреливать завод "Азовсталь".
Напомним, что российские войска обстреливают портовый город уже два месяца, превратив его в "концлагерь". Из-за постоянных атак невозможно установить количество погибших.
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