37-летняя жительница Мариуполя вспоминает, что во время укрывательств в бункере "Азовстали" ей казалось, будто сердце остановится. Каждый выстрел казался последним. Об этом она рассказала в воскресенье сразу после эвакуации.

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Чего больше всего боялись мариупольцы, которые находились в подвалах "Азовстали"

У меня был один самый большой страх, я боялась, что бункер не выдержит,

– рассказала Усманова, описывая жизнь в укрытии завода. Женщина добавила, что при каждом взрыве укрытие тряслось. Каждый такой момент сопровождался ее истерикой.

Построенный еще в 1930-е годы металлургический завод с разветвленной сетью бункеров стал для мариупольцев убежищем на время вторжения российских войск, но каждый день, проведённый в нем, был настоящим испытанием. Люди, которые находились внутри, боялись, что под землей закончится кислород.

"Мы так долго не видели солнца", – это была одна из первых реплик Натальи, которая ступила на землю в селе Безименное, примерно в 30 километрах к востоку от Мариуполя.

Вместе с семьей Усманова была среди первой сотни эвакуированных с "Азовстали" и полушутя отметила, что им больше не придется ходить в туалет с факелом.

Она добавила, что всю жизнь жила и работала в Мариуполе, но то, что они увидели сейчас, – это просто ужасно. То, что пришлось пережить ей и близким, Усманова называет настоящим террором.

Эвакуация с "Азовстали": главное

Спецоперация "Эвакуация Азовсталь" началась 28 апреля. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что раньше о ней не могли рассказать из соображений безопасности.

Эвакуации способствовали Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест. Представитель ООН Савиано Абреу заявил, что эвакуация была "скоординирована со сторонами конфликта".

По данным Красного Креста, эвакуационный конвой преодолел 230 километров, чтобы добраться до сталелитейного завода.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что удалось вывезти уже более 100 мариупольцев – женщин, детей и пожилых людей.

Как отметил в твиттере Владимир Зеленский, спасенных людей доставят в Запорожье. Уже сегодня первая группа эвакуированных добралась на подконтрольные Украине территории.

Менее чем через час после того, как люди вышли с завода россияне снова начали обстреливать завод "Азовсталь".

Напомним, что российские войска обстреливают портовый город уже два месяца, превратив его в "концлагерь". Из-за постоянных атак невозможно установить количество погибших.

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