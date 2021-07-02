Не такая уж и вечная мерзлота: ООН признала новый температурный рекорд в Антарктиде

Всемирная метеорологическая организация признала новую рекордно высокую температуру для Антарктиды. Теперь исторический максимум достигает отметки более чем 18 градусов по Цельсию.

Зафиксировали температурный рекорд еще 6 февраля 2020 года на станции Эсперанса, принадлежащей Аргентине. Лишь в отчете от 1 июля показатели официально подтвердила ООН.

Недавно В Антарктиде исчезло гигантское озеро: экологи назвали причину

Тепловой рекорд в Антарктиде

Официальный рекорд, признала ООН – 18,3 градуса выше нуля по Цельсию. Однако ВМО отклонила еще более высокую температуру – 20,75 градуса, о которой сообщали 9 февраля 2020 года. Такую отметку зафиксировали на автоматизированной станции наблюдения за вечной мерзлотой, что принадлежит Бразилии.

Антарктический полуостров (северо-западная окраина возле Южной Америки) является одним из регионов, где наиболее быстро теплеет. Это почти 3 градуса за последние 50 лет. Новый температурный рекорд соответствует изменениям климата, которые мы наблюдаем,

– сказал секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Предыдущий температурный рекорд – 17,5°C. Он был зафиксирован в 2015 году. Рекорд для антарктического региона (весь лед/земля) составляет 19,8 градуса выше нуля. Его наблюдали на острове Синьи в январе 1982 года.