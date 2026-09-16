Соответствующую инициативу планируется реализовать в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщает "Укринформ".

Что известно об этой инициативе?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир вступил в пятый год полномасштабной войны России против Украины, сопровождающейся масштабными страданиями гражданского населения и глобальными последствиями. По его словам, "конца этому не видно".

При этом Гутерриш в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня, которое, по его мнению, должно стать первым шагом к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Он также подчеркнул необходимость прекращения огня для создания условий для дальнейших договоренностей. Отдельно Гутерриш выразил обеспокоенность положением гражданского населения в Украине и России, отметив, что больше всего от войны страдают украинцы.

По его словам, война также влияет на продовольственную безопасность, поставки удобрений и энергоносителей. Гутерриш призвал обеспечить безопасный экспорт украинских и российских продовольственных товаров, удобрений и энергии.

Комментируя возможность проведения трехсторонней встречи с участием США, Украины и России в ООН, генсек заявил, что был бы готов содействовать этому, если такая возможность появится.

Генеральный секретарь подчеркнул, что считает необходимым добиться прекращения огня на территории нашего государства. "Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым добиться прекращения огня в Украине и создать условия для перехода к справедливому миру", – отметил Гутерриш.

Пока что точный формат и участники потенциальных трехсторонних переговоров не раскрываются, однако ожидается, что это вопрос станет одним из ключевых в ходе ближайших заседаний Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее мы писали о том, что Василий Небензя во время заседания ООН заявил, что Россия готова продолжать боевые действия, если Киев не согласится на требования Москвы.