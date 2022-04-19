В ООН считают, что в настоящее время прекращение огня в Украине "не на горизонте"

Российские оккупанты не собираются прекращать наступление на Украину. По оценке ООН, прекращения огня в ближайшие недели не стоит ожидать.

Россияне начали масштабное наступление на востоке Украины. Сейчас нет никаких предпосылок, позволяющих рассчитывать на прекращение боевых действий в ближайшем будущем.

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ООН не верит в прекращение огня в Украине

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс оценил вероятность успешности переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня. По его мнению, в ближайшие недели рассчитывать на остановку боевых действий не приходится.

Прекращение огня сейчас не на горизонте, возможно, это произойдет через несколько недель,

– заявил Гриффитс.

Также он добавил, что отправится в Турцию для встречи с Эрдоганом, на которой они обсудят возможные пути содействия миротворческому процессу. Он сообщил, что Украина приняла большинство предложений по гуманитарным вопросам, а вот Россия так и не дала никакого ответа.

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