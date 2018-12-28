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      ООН отправила большую гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс

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      ООН отправила большую гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс
      ООН отправила большую гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс / dpsu.gov.ua

      Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

      Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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      Известно, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев отправил 92 тонны груза для оккупированного Донбасса.

      Через КПВВ Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 6 грузовиков с товарами медицинского назначения и строительными материалами,
      – говорится в сообщении.

      Ранее 24 канал сообщал, что Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольные территории Украины 255 тонн гуманитарной помощи. Транспортные средства перевозили продовольственные и гигиенические наборы, печатные и строительные материалы, лекарственные препараты.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе беженцы ООН
      Источник: 24 Канал
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