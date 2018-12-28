ООН отправила большую гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Известно, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев отправил 92 тонны груза для оккупированного Донбасса.

Через КПВВ Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 6 грузовиков с товарами медицинского назначения и строительными материалами,

– говорится в сообщении.

Ранее 24 канал сообщал, что Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольные территории Украины 255 тонн гуманитарной помощи. Транспортные средства перевозили продовольственные и гигиенические наборы, печатные и строительные материалы, лекарственные препараты.