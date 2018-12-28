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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      ООН відправила велику гуманітарну допомогу на окупований Донбас

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      ООН відправила велику гуманітарну допомогу на окупований Донбас
      ООН відправила велику гуманітарну допомогу на окупований Донбас / dpsu.gov.ua

      Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на окуповані території Донбасу шість вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою.

      Про повідомляє Державна прикордонна служба України.

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      Відомо, що Верховний комісар ООН у справах біженців відправив 92 тонни вантажу для окупованого Донбасу.

      Через КПВВ Новотроїцьке на виїзд у тимчасово окуповану територію України прослідували 6 вантажівок з товарами медичного призначення та будівельними матеріали,
      – йдеться в повідомленні.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги. Транспортні засоби перевозили продовольчі та гігієнічні набори, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі ООН біженці
      Джерело: 24 Канал
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