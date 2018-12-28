ООН відправила велику гуманітарну допомогу на окупований Донбас

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на окуповані території Донбасу шість вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою.

Про повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Відомо, що Верховний комісар ООН у справах біженців відправив 92 тонни вантажу для окупованого Донбасу.

Через КПВВ Новотроїцьке на виїзд у тимчасово окуповану територію України прослідували 6 вантажівок з товарами медичного призначення та будівельними матеріали,

– йдеться в повідомленні.

Раніше 24 канал повідомляв, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги. Транспортні засоби перевозили продовольчі та гігієнічні набори, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати.