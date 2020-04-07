Из-за коронавируса ООН отправила гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс

На временно оккупированную территорию Украины отправили большой груз гуманитарной пособия. Тамошние медики получат более 14 тысяч штук средств индивидуальной защиты: маски, перчатки и тому подобное.

Отправили в Донецк и средства по уходу за детьми более чем на 1200 семей. Об этом говорится в заявлении представителя ООН Стефана Дужарика, пишет Голос Америки.

До этого Украина стала первым соавтором резолюции ООН по противодействию коронавируса

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль в телеграмме сообщал о запуске отдельного плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине. По его словам, это запуск в рамках Глобального плана организации по борьбе с коронавирусом. За него Украина получит дополнительное финансирование.

Согласно плану реагирования на пандемию коронавируса в Украине, до конца 2020 года ООН планирует мобилизовать 165 миллионов долларов. Из них 84 миллиона долларов будет направлено на первоочередные нужды системы здравоохранения и еще 81 миллион долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии,

- заметил Шмигаль.

Коронавирус на Донбассе: главное

Четыре случая в Луганске, три – в Донецке

Боевики из оккупированной Луганщины убеждают, что в так называемой "ЛНР" – уже четыре случая заражений коронавирусом, а в "ДНР" – три.

Оккупанты скрывают реальное количество больных.

По данным Минреинтеграции Украины, сейчас во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса есть почти 10 тысяч больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.