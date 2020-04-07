Через коронавірус ООН відправила гуманітарну допомогу на окупований Донбас
На тимчасово окуповану територію України відправили великий вантаж гуманітарної допомги. Зокрема, тамтешні медики отримають понад 14 тисяч штук засобів особистого захисту: маски, рукавиці тощо.
Відправили у Донецьк і засоби для догляду за дітьми на понад 1200 сімей. Про це йдеться в заяві речника ООН Стефана Дужарика, пише Голос Америки.
До цього Україна стала першим співавтором резолюції ООН щодо протидії коронавірусу
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі повідомляв про запуск окремого плану Гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні. За його словами, це запуск у межах Глобального плану організації щодо боротьби з коронавірусом. За нього Україна отримає додаткове фінансування.
Згідно з планом реагування на пандемію коронавірусу в Україні, до кінця 2020 року ООН планує мобілізувати 165 мільйонів доларів. З них 84 мільйони доларів буде спрямовано на першочергові потреби системи охорони здоров’я та ще 81 мільйон доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії,
– зауважив Шмигаль.
Коронавірус на Донбасі: головне
- Чотири випадки у Луганську, три – в Донецьку
Бойовики з окупованої Луганщини переконують, що у так званій "ЛНР" – вже чотири випадки заражень коронавірусом, а у "ДНР" – три.
- Окупанти приховують реальну кількість хворих.
За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.
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