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      Через коронавірус ООН відправила гуманітарну допомогу на окупований Донбас

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      ООН відправила гуманітарну допомогу на Донбас / civil-rada.in.ua

      На тимчасово окуповану територію України відправили великий вантаж гуманітарної допомги. Зокрема, тамтешні медики отримають понад 14 тисяч штук засобів особистого захисту: маски, рукавиці тощо.

      Відправили у Донецьк і засоби для догляду за дітьми на понад 1200 сімей. Про це йдеться в заяві речника ООН Стефана Дужарика, пише Голос Америки.

      До цього Україна стала першим співавтором резолюції ООН щодо протидії коронавірусу

      Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі повідомляв про запуск окремого плану Гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні. За його словами, це запуск у межах Глобального плану організації щодо боротьби з коронавірусом. За нього Україна отримає додаткове фінансування.

      Згідно з планом реагування на пандемію коронавірусу в Україні, до кінця 2020 року ООН планує мобілізувати 165 мільйонів доларів. З них 84 мільйони доларів буде спрямовано на першочергові потреби системи охорони здоров’я та ще 81 мільйон доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії,
      – зауважив Шмигаль.

      Коронавірус на Донбасі: головне

      • Чотири випадки у Луганську, три – в Донецьку

      Бойовики з окупованої Луганщини переконують, що у так званій "ЛНР" – вже чотири випадки заражень коронавірусом, а у "ДНР" – три. 

      • Окупанти приховують реальну кількість хворих.

      За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні ООН Новини Донецька Війна на Донбасі Новини України
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