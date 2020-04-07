Через коронавірус ООН відправила гуманітарну допомогу на окупований Донбас

На тимчасово окуповану територію України відправили великий вантаж гуманітарної допомги. Зокрема, тамтешні медики отримають понад 14 тисяч штук засобів особистого захисту: маски, рукавиці тощо.

Відправили у Донецьк і засоби для догляду за дітьми на понад 1200 сімей. Про це йдеться в заяві речника ООН Стефана Дужарика, пише Голос Америки.

До цього Україна стала першим співавтором резолюції ООН щодо протидії коронавірусу

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі повідомляв про запуск окремого плану Гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні. За його словами, це запуск у межах Глобального плану організації щодо боротьби з коронавірусом. За нього Україна отримає додаткове фінансування.

Згідно з планом реагування на пандемію коронавірусу в Україні, до кінця 2020 року ООН планує мобілізувати 165 мільйонів доларів. З них 84 мільйони доларів буде спрямовано на першочергові потреби системи охорони здоров’я та ще 81 мільйон доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії,

– зауважив Шмигаль.

Коронавірус на Донбасі: головне

Чотири випадки у Луганську, три – в Донецьку

Бойовики з окупованої Луганщини переконують, що у так званій "ЛНР" – вже чотири випадки заражень коронавірусом, а у "ДНР" – три.

Окупанти приховують реальну кількість хворих.

За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.