ООО "СК Фамильный дом" наконец-то подключил дома ЖК "Малинки" к электросети, – ДТЭК

В среду, 22 марта, застройщик ООО "СК Фамильный дом" проделал свою часть работ по присоединению дома ЖК "Малинки" к электросети. Это позволило обеспечить жильцов надежным электроснабжением по постоянной схеме питания.

Об этом сообщил оператор системы распределения ДТЭК Одесские электросети.

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Застройщик ООО "СК Фамильный дом" выполнил все свои работы в части присоединения, а именно – подсоединил кабельные линии ко второму вводу в питающей дом трансформаторной подстанции. Это нужный шаг для присоединения жилого дома по неизменной схеме.

Сейчас застройщик должен опробовать эти кабельные линии и предоставить документы по выполнению технических требований. После этого дома ЖК "Малинки" получат вторую категорию надежности электроснабжения и всю мощность, предусмотренную проектной документацией.

ДТЭК Одесские электросети со своей стороны заранее предприняли все необходимые технические меры для того, чтобы застройщик имел возможность выполнить свою часть работ.



Вместе с тем, отметим, что по состоянию на 22 марта ДТЭК Одесские электросети не получал никаких судебных исков от ООО "СК Фамильный дом".