Про це повідомив оператор системи розподілу ДТЕК Одеські Електромережі.

До теми ДТЕК виконав зобов’язання перед ТОВ "СК Фамільний дім": забудовник має підключити дім до мережі

Забудовник ТОВ "СК Фамільний дім" виконав всі свої роботи в частині приєднання, а саме – під'єднав кабельні лінії до другого вводу в трансформаторній підстанції, що живить будинок. Це необхідний крок для приєднання житлового будинку за постійною схемою.

Зараз забудовник має випробувати ці кабельні лінії та надати документи про виконання технічних вимог. Після цього будинки ЖК "Малинки" отримають другу категорію надійності електропостачання та всю потужність, що передбачена проєктною документацією.

ДТЕК Одеські електромережі зі свого боку заздалегідь здійснив всі необхідні технічні заходи задля того, щоб забудовник мав змогу виконати свою частину робіт.



Разом з тим, зазначимо, що станом 22 березня ДТЕК Одеські електромережі не отримував жодних судових позовів від ТОВ "СК Фамільний дім".