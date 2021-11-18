В ОП осудили обнародование внутренних документов разведки в отношении вагнеровцев

Михаил Подоляк убежден, что публикация журналистами секретных внутренних документов ГУР Минобороны по операции по задержанию вагнеровцев является "абсолютно некорректной".

Об этом советник главы Офиса Президента сообщил, комментируя публикацию документов, которые якобы подтверждают подготовку в Украине спецоперации "Авеню" и тот факт, что ее финальный этап перенесли по решению высшего военно-политического руководства.

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На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывающих алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков,

– сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что сделать открытыми конкретные факты о документирования участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года – "это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства".

По его словам, "наш противник знает теперь все важные нюансы того, как украинским разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян".

Украинцы обнародовали важнейшую информацию, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что "вагнергейт" начался с публикации российских пропагандистов в "Комсомольской правде" 6 августа 2020 года, но информацию обнародовали граждане Украины.

Кто "вывалил" абсолютное большинство фактов о документировании и о разведывательных мерах Украины? О способах нашей агентурной работы? О методиках дистанционной вербовки? Это сделали отдельные наши сограждане. То есть они, по сути, неосознанно выполнили контрразведывательные функции за российские спецслужбы. К этому точно нельзя относиться спокойно,

– добавил Михаил Подоляк.

Что известно об опубликованных документах

По словам Соколовой, флешку с документами подбросили в ее рабочий офис несколько дней назад.

Она рассказала, что там есть отчет о спецоперации "Авеню" от 2020 года с подписью тогдашнего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

В документах говорится о запланированных на июль – август рейсах Turkish Airlines. Именно ими должны были лететь российские наемники, завербованные для якобы работы в Венесуэле.

Говорится и о том, что действия осуществлялись по решению "высшего военно-политического руководства".