В ОП отреагировали на предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке

Российский диктатор Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области по примеру Олешек. В Офисе Президента Украины объяснили, для чего Россия может использовать такую операцию.

Об этом журналистам рассказал советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает "Укринформ".

Как в ОП отреагировали на предложение Путина?

По словам Литвина, россияне могут использовать гуманитарную операцию в Константиновке для переброски военных и техники, как это уже произошло во время аналогичной миссии в Олешках в Херсонской области.

В то же время советник президента подчеркнул, что необходимо выяснить все детали предложенной операции.

Что Путин предлагал в отношении Константиновки?

Напомним, 12 ноября Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, по примеру Олешек. Российский диктатор утверждал, что его армия якобы контролирует город и готова обеспечить безопасность операции.

По его словам, российским войскам понадобится пять суток для разминирования территории. Путин также предложил поручить организацию миссии омбудсменам Украины и России и пригласить иностранных журналистов, в частности из США.

В то же время, как сообщал 24 Канал, по данным ISW, российские войска использовали гуманитарное перемирие в Олешках, чтобы вернуть ранее утраченные позиции. Оккупанты также завезли дополнительное вооружение и технику и обустроили новые позиции для операторов беспилотников.