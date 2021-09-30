Офис Президента уже вроде начал сбор подписей за отставку генпрокурора. Такое мнение высказал главный редактор издания Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.
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Кто вместо Венедиктовой
Летом, перед началом нового политического сезона, ходили слухи, что Ирину Венедиктову могут уволить осенью 2021 года.
Мол, Владимир Зеленский давал ей испытательный срок еще до конца 2020 года. По словам экспертов, генпрокурор, вероятно, не оправдала ожиданий. Сейчас, на фоне информации об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова, появилась новая волна обсуждений.
Как сообщает СМИ, новым генпрокурором может стать прокурор Киева Олег Кипер.
По данным источников Цензор.НЕТ Офис Президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер,
– говорится в сообщении.
По словам журналиста, также ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис Президента вроде обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова – советника Ермака.
Бутусов отметил, что провести сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова "Слуги народа" собираются на выездном заседании в Трускавце. Там же будут обсуждать другие кадровые перестановки.
Коротко об отставке Дмитрия Разумкова
- Вероятную отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады сначала подняли СМИ, ссылаясь на свои источники. Мол, у него возникли конфликты с партией "Слуга народа".
- Причина тому – законопроект об олигархах, который Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии.
- Фракция "Слуга народа" 29 сентября 2021 года начала отзывать Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился за подписными листами.
- Спикер парламента говорит, что не удивлен подобной инициативой и добавил, что медлить с процессом не будет.
- Ранее Дмитрий Разумков уверял, что после вероятной отставки, 100% останется в политике.