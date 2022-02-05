В ОП призвали не распространять фейки России о "договоренности Ермака с боевиками"

В сети активно распространяют циничные фейки о якобы договоренностях Андрея Ермака с российскими наемниками. Якобы в Париже глава ОП "обязался рассмотреть их предложения".

У Зеленского призвали не распространять такие фейки. О ситуации в комментарии 24 каналу высказался Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента.

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У Зеленского возмущены появлением фейков Кремля в СМИ

Подоляк подчеркнул, что очень странно видеть, как после блокирования пропагандистских медиа украинские СМИ продолжают потакать оккупантам. "Это говорит не только об очень брезгливом отношении к источникам сообщений, но и о сильно расшатанных моральных ориентирах", – добавил он.

Безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед любыми представителями оккупационных структур,

– подчеркнул советник Ермака.

Он отметил, что это должно быть очевидно. Ведь таких "представителей" вообще не существует в юридическом понимании. И добавил, что с точки зрения национальных интересов Украины и элементарной порядочности делать "ньюзмейкерами" российских наемников – это просто нонсенс. Поэтому у Зеленского призвали не рассматривать оккупантов как достоверный источник.

Договариваться о мире на Донбассе следует только с Россией

Подоляк добавил, что Ермак и другие представители Украины в разных переговорных форматах полностью осознают, что минские договоренности несколько неоднозначны в том виде, в каком их согласовали в 2014 – 2015 годах. Учитывая это, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир.

Советник главы ОП объяснил, что это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины. Любое распространение в украинских СМИ пропагандистских вбросов от оккупантов следует считать элементом сознательной или бессознательной коллаборации с государством-агрессором.

Все представители Украины исходят из того, что переговоры о мире на Донбассе целесообразно вести с российской стороной. Именно она, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает. Украинская сторона неоднократно заявляла об этом, такая же позиция – и для международных партнеров нашего государства.