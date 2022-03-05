В ОП просят разблокировать дороги в западных регионах для международного резингруза

Алексей Арестович записал специальное обращение к бойцам самообороны из западных областей Украины. Сообщается, что местная самооборона парализовала движение транспорта.

Он отмечает, что из-за перекрытых дорог возникнет проблема со скорым перенаправлением гуманитарной и военной помощи, поступающей из Европы в восточные, южные и центральные регионы Украины.

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Перекрытые дороги – проблема на уровне государства

Местная самооборона, говорят, проявляет слишком много "рвения". Дорогие друзья, давайте наводить порядок на дорогах. Это большая проблема.

– отметил Арестович.

Он добавил, что самооборона создала проблемы на уровне государства, решать которые придется Офису Президента. Профессионалы отмечают, что блокпосты не сдвигают подозрительные машины при проверке документов на специальную площадку, задерживая движение. В частности, речь идет о Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Львовской областях, через которые идут и обратные потоки машин.

На проблему уже обратили внимание иностранные корреспонденты.

Пожалуйста, уважаемые коллеги, приведите в порядок дороги! Невозможно, когда люди, грузы проезжают 100 километров за 12 часов.

– отметил Арестович.

Относительно подозрительных лиц советник главы Офиса Президента посоветовал передавать их в специальные подразделения полиции.

Смотрите обращение Арестовича: