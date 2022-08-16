Количество ударов по гражданским объектам в 73 раза больше. Это означает, что россия просто сознательно уничтожает города и села Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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В ОП заявили, что действия россии – террор против мирного населения

Войну какого типа ведет россия? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии нанесла 22 тыс. ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше,

– говорится в сообщении.

Все заявления россии о "спецоперации" - пустые разговоры. Агрессор просто уничтожает мирное население и захватывает города и деревни.

"Спецоперация"? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения», – написал Михаил Подоляк.

Война должна закончиться освобождением Крыма

В ОП заявили, что россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Поэтому очевидно то, что она должна закончиться именно освобождением полуострова.

Михаил Подоляк говорит, что вместе с тем, все инициаторы так называемой спецоперации должны быть юридически наказаны. По словам Подоляка, их имена записаны в протоколе совбеза россии от 21 февраля.

Представитель ОП отмечает, что вышеуказанное – единственный выход. Все остальные решения будут "хождением вокруг".

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