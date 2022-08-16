Кількість ударів по цивільних об'єктах у 73 рази більша. Це означає, що росія просто свідомо знищує міста й села України. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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В ОП заявили, що дії росії – терор проти мирного населення

Війну якого типу веде Рф? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії завдала 22 тис. ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів – по військових. У 73 рази менше,

– мовиться в повідомленні.

Усі заяви росії про "спецоперацію" – пусті балачки. Агресор просто знищує мирне населення й захоплює міста і села.

"Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", – написав Михайло Подоляк.

Війна має закінчитись визволенням Криму

В ОП заявили, що росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Тому є очевидним те, що вона має закінчитися саме визволенням півострова.

Михайло Подоляк каже, що разом із тим усі ініціатори так званої спецоперації повинні бути юридично покарані. За словами Подоляка, їхні імена записані в протоколі радбезу росії від 21 лютого.

Представник ОП наголошує, що вищевказане – єдиний вихід. Усі інші рішення будуть "ходінням навколо".

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