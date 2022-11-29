ОП развернул "битву" за Киев в то время, как продолжаются тяжелые бои за Бахмут, – СМИ

Конфликт между Офисом Президента и мэром Киева Виталием Кличко относительно пунктов обогрева произошел из-за желания ОП лишить Кличка влияния на столицу.

Об этом пишет "Украинская правда", отмечая, что бывшего главу КМВА Николая Жернова могли снять за то, что он "недостаточно перебирал полноту власти у Кличко".

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В публикации издания сказано, что противостояние ОП и Кличко на фоне "пунктов несокрушимости" – продолжение старого политического конфликта за власть в столице.

Еще при первом главе президентской администрации Зеленского Андрее Богдане ОП пытался если не сбить Кличко с ключевой мэрской должности, то хотя бы существенно "минуснуть" его полномочия. И время от времени эти попытки повторялись,

– говорится в материале.

Здесь добавляют, что новый, к тому же публичный, виток конфликта между Офисом президента и Кличко – самый прямой признак того, что даже во времена великой и изнурительной войны политическое противостояние продолжается.

Параллельно с тяжелыми боями за Бахмут идет и преждевременная "битва" за влияние на Киев. И первый шаг в ней делает Офис президента,

– пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения в Киеве была создана "параллельная к Кличко" военная администрация, которая должна была взять на себя часть властных полномочий. Первый глава КМВА Николай Жернов, по утвержденной Валерием Залужным структуре КМВА, на время войны имел более широкие полномочия в городе, чем мэр. Но нежелание Жернова вступать в политические ссоры могло послужить причиной его отставки, пишут авторы статьи.

Сам Жернов в частных разговорах всегда подчеркивал, что он военный и влезать ни в какие политические конфликты, в том числе с действующим мэром, не собирается. Что, собственно, и могло стать причиной его отставки. Как предполагает приближенный к КМВА источник, ОП снял Жернова за то, что он недостаточно перебирал полноту власти у Кличко,

– отмечается в материале.

Еще одно "наступление" на Кличко со стороны ОП – назначение новым главой КМВА Сергея Попко, который является протеже руководителя ОП Андрея Ермака. Он должен забрать часть полномочий мэра.

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