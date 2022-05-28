В ОП удивлены, почему в "русский мир" погибают буряты, тувинцы, но не москвичи или питерцы

Война, которую Россия ведет против Украины, имеет определенный оттенок геноцида. Ведь в Кремле пытаются уничтожить не только украинцев, но и те народы, которые заселяют территорию подконтрольную Российской Федерации.

Умирать отправляют бедных

Эксперты решили проанализировать, военные из которых российские регионы чаще всего умирают в войне против Украины. И как это соотносится с экономическим, социальным и политическим уровнем региона, откуда они прибыли. Для этого решили определить количество признанных потерь на 100 тысяч населения в каждом из регионов, среднюю зарплату и ее соотношении со среднероссийским уровнем.

Достойно внимания Процесс длится иногда всего 48 часов, – Пентагон о транспортировке оружия из США в Украину

При этом что касается потерь, то эксперты анализировали только те, которые официально были признаны в России. Ведь страна-оккупантка пытается максимально скрывать свои потери, и "разбивать" погибших по регионам можно только при условии их признания в тех же российских регионах из-за сообщений местных властей или СМИ.

Погибают буряты, тувинцы и осетины

Такой анализ показал, что в Украине относительно мало сражается выходцев из центральной (европейской части) России. В большинстве своем войска укомплектованы выходцами из национальных автономий и отдаленных регионов. Следовательно, и количество погибших из отдаленных регионов значительно выше, чем из европейской части.

На первом месте в таком рейтинге – республика Бурятия. Здесь на 100 тысяч населения – 106,9 погибших. В этом регионе средний уровень зарплаты по отношению к общероссийскому составляет 81,68%. А уровень безработицы – 10,4%

Далее следует республика Тива, где 99 погибших на 100 тысяч населения, средняя зарплата – 85,99% до общероссийского уровня, а безработица – 20,4%.

Замыкает первую тройку республика Северная Осетия – Алания. Там эти показатели 87 убитых на 100 тысяч населения, зарплата на уровне 59,72%, а безработица – 14,6%.

Выходит, что умирать в Украину отправляют жителей наименее развитых территорий, где у местных жителей нет ни работы, ни доходов.

"Речь идет не только о доходах, а о наличии работы, инфраструктуре, доступности благ цивилизации. Поэтому то, что украинцам кажется диким в поведении оккупантов, зачастую вполне нормально и повседневно для их малой родины", - отметили аналитики.

Эти регионы считаются "национальными окрестностями", и военная служба для их жителей является возможностью достичь статуса "полноценного россиянина". Альтернативных вариантов сделать карьеру (учитывая уровень безработицы) нет. При таких условиях высокие потери на этом уровне могут восприниматься как "естественная плата за успех".

А поездка на войну видится им возможностью устроить свою жизнь, улучшить материальное положение. Учитывая уровень доходов населения, это объясняет склонность российских солдат к мародерству – кража у украинцев воспринимается "естественным" способом улучшить свое материальное положение и получить в пользование недоступные для них товары.

Читайте также ВСУ наступали на Юге: россияне понесли потери и перешли в оборону на невыгодных рубежах

"Вторая особенность – удаленность от центра, принадлежность к внутрироссийской "периферии" по национальному или экономическому признаку. И здесь имеем привычный для империй алгоритм отправления умирать за имперские ценности жителей имперских окрестностей", – подчеркнули авторы исследования.

Это отметили и в Офисе Президента. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рекомендовал жителям России задать соответствующий вопрос своей власти.

"Кстати, почему в борьбе за "русский мир" в Украине "затратными" людьми, чьими трупами усеяны наши поля, выступают буряты, тувинцы, дагестанцы и чеченцы, но только не москвичи и петербуржцы? Подневольным колониям русской нации-империи стоило бы задать несколько вопросов себе", – написал на этот счет Михаил Подоляк.

В России же хранят Москву и Санкт-Петербург, а также те области и регионы, которые являются ресурсными для России (добыча полезных ископаемых). Например, среди жителей Москвы – только три подтвержденных погибших в целом. Это 0,023 человека на 100 тысяч населения. В Санкт-Петербурге – 12 убитых (0,22 на 100 тысяч населения). Камчатский край – 1 убитый (0,3 на 100 тысяч населения).