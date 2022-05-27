"Опасаются, что Украина нападет": почему началась военная активность у границы Беларуси

Недавно Лукашенко отдал приказ создать оперативное командование на границе с Украиной, чтобы "отрабатывать" защиту своих территорий. Эксперты уверяют, потому что Беларусь действительно боится, что Украина на нее нападет.

Об этом 24 канала рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Мы контролируем ситуацию на границе с Беларусью и понимаем мотивы Лукашенко, – Подоляк

По его словам, пока не видно ударных группировок из состава белорусской армии.

Хотя они задействуют на этом направлении около 7 – 8 батальонов для усиления охраны украинско-белорусской границы,

– объяснил Машовец.

Но, по его мнению, подобные действия Беларуси носят характер больше войск усиления, чем нападения на территорию Украины.

"О перемещении ракетных установок "Искандер" в Брестскую область, то это скорее желание увеличить зону поражения на территорию Украины, чтобы обстреливать ракетами западные области Украины ", - считает Машовец.

Он говорит, что это логичный шаг со стороны Беларуси, поскольку Запад снабжает нас оружием, в том числе и в пределах ленд-лиза. В то же время, по словам эксперта, белорусы намерены обстрелять пути снабжения.

Координатор группы "Информационное сопротивление" рассказал, что Беларусь также снимает технику с длительного хранения, проводят проверку системы управления.

Они проводят определенные подготовительные действия, но это больше несет оборонительный характер, потому что они опасаются, что Украина перейдет в наступление на Беларусь, а не наоборот.

– заявил Машовец.

Константин Машовец о военной активности в Беларуси:



Нападет ли Беларусь на Украину

Эксперты уверяют, что такую угрозу не стоит исключать, хотя аналитики склоняются к мнению, что Лукашенко не будет атаковать Украину, ведь это может стать для него "смертным приговором" . Тем более, что среди белорусских военных эта идея не популярна .

среди белорусских военных эта идея не популярна . По мнению военного эксперта и историка Михаила Жирохова, Лукашенко в очередной раз "делает спектакль" для Путина, чтобы он продолжал быть лояльным к нему.

Добавим, что 23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что вооруженные силы ведут активную разведку со своей территории на Волынском и Полесском направлениях. Также они развернули дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

В обращении за 26 мая в Генштабе добавили , что сейчас на территории Брестской области продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

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