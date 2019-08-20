Опасное соседство: из-за запуска АЭС в Беларуси Литва усиленно скупает йод

В конце 2019-го Беларусь собирается запустить новую атомную электростанцию. И это в то время, когда мир постепенно переходит на альтернативную энергетику. Перспектива не слишком радует соседнюю Литву.

Там единственную атомную электростанцию закрыли еще в 2019 году. Сейчас же литовское правительство усиленно скупает йодированные лекарства, передает AP.

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Так, правительство Литвы решило закупить свыше 4 миллионов таблеток йода, стоимость которых оценивается в 900 тысяч евро. Эти лекарства бесплатно будут раздавать гражданам страны в случае радиоактивной утечки в Беларуси.

Таблетки помогают уменьшить накопление радиации в щитовидной железе, их доставят в Литву через месяц.



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Следует заметить: Литва долгое время выступала против строительства АЭС в Беларуси и запретила закупку энергии у страны. Дело в том, что Островецкая АЭС расположена всего в 50 километрах от литовской столицы Вильнюса. В стране детально следят за каждым шагом Беларуси при возведении этого объекта. Так, в апреле 2018 года Литва даже вызвала белорусского посла и вручила ему ноту из-за пожара на Островецкой АЭС.

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