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      Опасное соседство: из-за запуска АЭС в Беларуси Литва усиленно скупает йод

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      Островецкая АЭС вскоре должна начать свою работу
      Островецкая АЭС вскоре должна начать свою работу / БелаПАН

      В конце 2019-го Беларусь собирается запустить новую атомную электростанцию. И это в то время, когда мир постепенно переходит на альтернативную энергетику. Перспектива не слишком радует соседнюю Литву.

      Там единственную атомную электростанцию закрыли еще в 2019 году. Сейчас же литовское правительство усиленно скупает йодированные лекарства, передает AP.

      К теме: Вам надо с географией разобраться, – Путин заговорил о радиации в России

      Так, правительство Литвы решило закупить свыше 4 миллионов таблеток йода, стоимость которых оценивается в 900 тысяч евро. Эти лекарства бесплатно будут раздавать гражданам страны в случае радиоактивной утечки в Беларуси.

      Таблетки помогают уменьшить накопление радиации в щитовидной железе, их доставят в Литву через месяц.

      йод
      Полезная информация: сколько йода следует употреблять людям

      Следует заметить: Литва долгое время выступала против строительства АЭС в Беларуси и запретила закупку энергии у страны. Дело в том, что Островецкая АЭС расположена всего в 50 километрах от литовской столицы Вильнюса. В стране детально следят за каждым шагом Беларуси при возведении этого объекта. Так, в апреле 2018 года Литва даже вызвала белорусского посла и вручила ему ноту из-за пожара на Островецкой АЭС.

       

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      blog_ava
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      Теги: Ядерная безопасность Лечение Новости Беларуси Литва
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