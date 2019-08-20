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      Небезпечне сусідство: через запуск АЕС в Білорусі Литва посилено скуповує йод

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      Островецька АЕС має невдовзі розпочати свою роботу
      Островецька АЕС має невдовзі розпочати свою роботу / БелаПАН

      Наприкінці 2019-го Білорусь збирається запустити нову атомну електростанцію. І це в час, коли світ поступово переходить на альтернативну енергетику. Перспектива не надто тішить сусідню Литву.

      Там єдину атомну електростанцію закрили ще у 2019 році. Зараз же литовський уряд посилено скуповує йодовані ліки, передає AP.

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      Так, уряд Литви вирішив закупити понад 4 мільйони таблеток йоду, вартість яких оцінюється в 900 тисяч євро. Ці ліки безкоштовно роздаватимуть громадянам країни в разі радіоактивного витоку в Білорусі.

      Таблетки допомагають зменшити накопичення радіації в щитоподібній залозі, їх доставлять у Литву через місяць.

      йод
      Корисна інформація: скільки йоду слід вживати людям

      Слід зауважити: Литва тривалий час виступала проти будівництва АЕС в Білорусі й заборонила закупівлю енергії у країни. Річ у тім, що Островецька АЕС розташована всього за 50 кілометрів від литовської столиці Вільнюса. У країні детально стежать за кожним кроком Білорусі при зведенні цього об’єкта. Так, у квітні 2018 року Литва навіть викликала білоруського посла й вручила йому ноту через пожежу на Островецькій АЕС.
       

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      blog_ava
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      Теги: Лікування Ядерна безпека Литва Новини Білорусі
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