Небезпечне сусідство: через запуск АЕС в Білорусі Литва посилено скуповує йод
Наприкінці 2019-го Білорусь збирається запустити нову атомну електростанцію. І це в час, коли світ поступово переходить на альтернативну енергетику. Перспектива не надто тішить сусідню Литву.
Там єдину атомну електростанцію закрили ще у 2019 році. Зараз же литовський уряд посилено скуповує йодовані ліки, передає AP.
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Так, уряд Литви вирішив закупити понад 4 мільйони таблеток йоду, вартість яких оцінюється в 900 тисяч євро. Ці ліки безкоштовно роздаватимуть громадянам країни в разі радіоактивного витоку в Білорусі.
Таблетки допомагають зменшити накопичення радіації в щитоподібній залозі, їх доставлять у Литву через місяць.
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