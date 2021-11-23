Опасность на БелАЭС: Литва вручила ноту протеста белорусскому дипломату

Представителю Посольства Беларуси в Литве 23 ноября вручили ноту протеста. Причина – планы Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции до конца года.

В министерстве иностранных дел Литвы подчеркнули, что ввод энергоблока в эксплуатацию удвоит угрозу ядерной безопасности, а также – окружающей среде страны.

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Поэтому в МИД констатировали, что представителю посольства вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС до конца года.

Литва требует остановить и первый блок В ведомстве также требуют остановить работу первого энергоблока станции, пока не выполнят все современные требования ядерной безопасности. Фаза физического запуска атомной электростанции важна, потому что после загрузки ядерного топлива в реактор и ввода ядерного реактора в эксплуатацию даже небольшая электростанция становится ядерной установкой,

– подчеркнули в МИД.

Что этому предшествовало