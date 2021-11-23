Опасность на БелАЭС: Литва вручила ноту протеста белорусскому дипломату
Источник:МИД Литвы
Представителю Посольства Беларуси в Литве 23 ноября вручили ноту протеста. Причина – планы Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции до конца года.
В министерстве иностранных дел Литвы подчеркнули, что ввод энергоблока в эксплуатацию удвоит угрозу ядерной безопасности, а также – окружающей среде страны.
Читайте также Режим Лукашенко изменил тактику переброски мигрантов, – Литва
Поэтому в МИД констатировали, что представителю посольства вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС до конца года.
Литва требует остановить и первый блок
В ведомстве также требуют остановить работу первого энергоблока станции, пока не выполнят все современные требования ядерной безопасности.
Фаза физического запуска атомной электростанции важна, потому что после загрузки ядерного топлива в реактор и ввода ядерного реактора в эксплуатацию даже небольшая электростанция становится ядерной установкой,
– подчеркнули в МИД.
Что этому предшествовало
- Первый энергоблок БелАЭС в июне включили в объединенную энергосистему страны. СМИ писали, что блок запустили наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. Тогда он якобы не был готов к работе.
- Системы вроде бы до сих пор не настроены до конца, что вызывает постоянные неполадки. Например, в апреле 2021 года на сайте БелАЭС появилось сообщение об опасности.
- Запустить второй энергоблок Беларусь планировала в 2021 году.
- Однако Литва и ранее просила Минск остановить запуск станции и допустить на нее международных экспертов.