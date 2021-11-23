У міністерстві закордонних справ Литви наголосили, що введення енергоблоку в експлуатацію подвоїть загрози ядерній безпеці, а також – навколишньому середовищу країни.
Читайте також Режим Лукашенка змінив тактику перекидання мігрантів, – Литва
Тому у МЗС констатували, що представнику посольства вручили ноту протесту у зв'язку з планами Мінська почати фізичний пуск другого енергоблоку БелАЕС до кінця року.
Литва вимагає зупинити й перший блок
У відомстві також вимагають зупинити роботу першого енергоблоку станції, поки не виконають всі сучасні вимоги ядерної безпеки.
Фаза фізичного запуску атомної електростанції важлива, тому що після завантаження ядерного палива в реактор і введення ядерного реактора в експлуатацію навіть невелика електростанція стає ядерною установкою,
– наголосили в МЗС.
Що цьому передувало
- Перший енергоблок БелАЕС у червні включили в об'єднану енергосистему країни. ЗМІ писали, що блок запустили наспіх під величезним тиском з боку керівництва країни. Тоді він нібито не був готовий до роботи.
- Системи начебто й досі не налаштовані до кінця, що викликає постійні неполадки. Наприклад, у квітні 2021 року на сайті БелАЕС з'явилося повідомлення про небезпеку.
- Запустити другий енергоблок Білорусь планувала у 2021 році.
- Однак Литва й раніше просила Мінськ зупинити запуск станції та допустити на неї міжнародних експертів.