Генерал-майор Николай Жирнов предупредил, что киевляне должны соблюдать меры безопасности до завершения боевых действий на территории Украины.

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Киевлян просят следить за обновлениями

Учитывая, что Киев остается политическим и экономическим центром Украины, все больше людей возвращается в город. Столица оживает, тем временем Киевская военная администрация принимает меры для того, чтобы улучшить движение по городу.

Сегодня город рассматривает такие вопросы как:

увеличение автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов,

функционирование метро,

открытие мостов для движения.

Все это должно заработать, не мешая системе обороны. В администрации просят следить за обновлениями, чтобы оставаться в курсе последних новостей в городе.

Напомним, ранее Киевская городская администрация предупредила об опасности преждевременного возвращения в столицу. Власти рассказали, что гражданское и незащищенное население в городе часто становится дополнительным вызовом для военных.

Особая опасность касается тех, кто собирается возвращаться в область. Власти предупреждают – всего за одну неделю здесь обезвредили 11 тысяч вражеских боеприпасов .