Генерал-майор Микола Жирнов попередив, що кияни повинні дотримуватися заходів безпеки до завершення бойових дій на території України.
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Киян просять слідкувати за оновленнями
Враховуючи, що Київ залишається політичним та економічним центром України, все більше людей повертається в місто. Столиця оживає, тим часом Київська військова адміністрація вживає заходів для того, щоб покращити рух містом.
Сьогодні місто розглядає такі питання як:
- збільшення автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів,
- функціонування метро,
- відкриття мостів для руху.
Все це повинно запрацювати, не перешкоджаючи системі оборони. У адміністрації просять слідкувати за оновленнями, щоб залишатися в курсі останніх новин в місті.
Зазначимо, що раніше Київська міська адміністрація попередила про небезпеку передчасного повернення до столиці. Влада розповіла, що цивільне та незахищене населення у місті часто стає додатковим викликом для військових.
Особлива небезпека стосується тих, хто планує повертатися в область. Влада попереджає – лише за один тиждень тут знешкодили 11 тисяч ворожих боєприпасів.
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