Опасность для жизни и большие штрафы: почему необходимо возить ребенка в автокресле

ПДД давно содержат нормы по перевозке детей, в том числе и об обязательном использовании автомобильных кресел. Однако, взрослые зачастую пренебрегают ими, сажая детей на обычное пассажирское сиденье. Только правильно установленные детские автомобильные кресла являются действенным средством пассивной безопасности для ребенка, уменьшают вероятность получения травм и повреждений в результате ДТП.

За последние годы увеличилось количество аварий, пострадавшими в которых являются дети. Чаще всего причиной является то, что родители не соблюдают правила безопасной перевозки. В течение всей поездки дети могут сидеть непристегнутыми на пассажирских сиденьях, двигаться и тем самым мешать водителю.

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Многие украинцы считают, что ремень безопасности – самый надежный способ избежать повреждений во время ДТП. Однако, даже если вы пристегнуты, в результате резкой остановки автомобиля, становится невозможным держать ребенка на руках, он становится в четыре-пять раз тяжелее, поэтому может выскользнуть из-под ремня.

За январь-сентябрь 2019 года Национальной полицией зарегистрировано 3552 ДТП с участием детей, из них 3081 ДТП с пострадавшими, в которых 3392 ребенка пострадали, но хуже всего – 126 маленьких жизней уже не вернуть,

– об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Важно! Правила дорожного движения Украины обязывают перевозить детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров только на специальных удерживающих устройствах.

Почему стоит использовать автокресла?

► По информации Министерства здравоохранения Украины, использование детских кресел снижает смертность на 60%.

► Во время экстренного торможения ребенок, который сидит на руках, фактически выполняет роль подушки безопасности – то есть принимает на себя всю массу тела взрослого.

► Даже если автомобиль едет медленно, вероятность бокового удара очень высока. В результате ребенок может получить повреждения от различных объектов, которые есть в машине. Это могут быть обломки интерьера или стекла, предметы багажа и прочее. Каркас кресла защищает ребенка от таких травм.

► Детское автокресло помогает малышу комфортнее переносить длительные путешествия.

Что известно о штрафах за перевозку детей без кресел

Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект об установлении ответственности за перевозку детей без специальных кресел. Согласно законопроекту, за нарушение правил водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов, то есть 510 гривен. При повторном нарушении штраф будет достигать 850 гривен.

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В странах Европейского Союза использование детских автокресел обязательно уже около 20 лет. Кроме того, штрафы за неправильную перевозку детей значительно выше, чем в Украине.



Штрафы за перевозку детей без автокресел в странах ЕС

Как правильно выбрать автокресло?

К выбору необходимо подойти максимально ответственно. Следует учитывать возраст, рост, вес и индивидуальные особенности ребенка.

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Самое безопасное место для установки автокресла – среднее место на заднем сиденье. В устройствах для детей до 12 месяцев пассажиры размещаются головой вперед – только так можно гарантировать безопасность ребенка в случае ДТП.

Основные критерии для выбора автокресла:

► Размеры и форм-фактор

► Удобство крепления

► Безопасность

► Комфорт пассажира



Как выбрать автокресло для ребенка

Смотрите видео о том, почему необходимо возить ребенка в автокресле: