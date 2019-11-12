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      Небезпека для життя і великі штрафи: чому необхідно возити дитину в автокріслі

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      Безпека вашої дитини - понад усе
      Безпека вашої дитини - понад усе / 24 канал

      Правила дорожнього руху давно містять норми щодо перевезення дітей, зокрема і про обов'язкове використання автомобільних крісел. Однак, дорослі досить часто нехтують ними, саджаючи дітей на звичайне пасажирське сидіння. Лише правильно встановлені дитячі автомобільні крісла є найдієвішим засобом пасивної безпеки для дитини, що зменшують імовірність отримання травм та пошкоджень внаслідок ДТП.

      За останні роки збільшилась кількість аварій, постраждалими в яких є діти. Найчастіше причиною є те, що батьки не дотримуються правил безпечного перевезення. Протягом всієї поїздки діти можуть сидіти непристебнутими на пасажирських сидіннях, рухатися і тим самим заважати водієві. 

      До теми: Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей

      Чимало українців вважають, що пасок безпеки – найбільш надійний спосіб уникнути пошкоджень під час ДТП. Однак, навіть якщо ви пристебнуті, внаслідок різкої зупинки автомобіля, стає неможливим тримати дитину на руках, вона стає в чотири-п'ять разів важчою, тому може вислизнути з-під ременя.  

      За січень-вересень 2019 року Національною поліцією зареєстровано 3552 ДТП за участю дітей, з них 3081 ДТП з потерпілими, в яких 3392 дитини постраждали, але найгірше – 126 маленьких життів вже не повернути,
      – про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

      Важливо! Правила дорожнього руху України зобов'язують перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів тільки на спеціальних утримуючих пристроях.

      Чому варто використовувати автокрісла?

      ► За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, використання дитячих крісел знижує смертність на 60%.

      ► Під час екстреного гальмування дитина, яка сидить на руках, фактично, виконує роль подушки безпеки – тобто приймає на себе всю масу тіла дорослого.

      ► Навіть якщо автомобіль їде повільно, імовірність бокового удару є дуже високою. Внаслідок цього дитина може отримати пошкодження від різних об'єктів, які є в машині. Це можуть бути уламки інтер'єру чи скла, предмети багажу та інше. Каркас крісла захищає дитину від таких травм.

      ► Дитяче автокрісло допомагає малюку комфортніше переносити тривалі подорожі.

      Що відомо про штрафи за перевезення дітей без крісел

      Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про встановлення відповідальності за перевезення дітей без спеціальних крісел. Згідно з законопроєктом, за порушення правил водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів, тобто 510 гривень. При повторному порушені, штраф сягатиме 850 гривень. 

      Читайте також: Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісла

      У країнах Європейського Союзу використання дитячих автокрісел є обов'язковим вже приблизно 20 років. Крім того, штрафи за неправильне перевезення дітей значно вищі ніж в Україні. 

      штрафи автокрісло європа україна світ
      Штрафи за перевезення дітей без автокрісел в країнах ЄС

      Як правильно обрати автокрісло?

      До вибору необхідно підійти максимально відповідально. Слід враховувати вік, зріст, вагу та індивідуальні особливості дитини. 

      Читайте також: Як вибрати дитяче автокрісло: 4 підказки

      Найбезпечніше місце для встановлення автокрісла – середнє місце на задньому сидінні. В пристроях для дітей віком до 12 місяців пасажири розміщуються головою вперед – тільки так можна гарантувати безпеку дитини у випадку ДТП.

      Основні критерії для вибору автокрісла:

      ► Розміри і форм-фактор

      ► Зручність кріплення

      ► Безпека

      ► Комфорт пасажира


      Як обрати автокрісло для дитини

      Дивіться відео про те, чому необхідно возити дитину в автокріслі: 

       

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      Теги: Новини України Законодавство Поліція Діти і неповнолітні Аварії та ДТП
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