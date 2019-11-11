Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей
На Київщині зіштовхнулися 2 легкових автомобілі. Внаслідок зіткнення загинули 4 людей. Серед загиблих були двоє 12-річних дітей.
Аварія трапилася 10 листопада у селі Здвижівка, Бородянського району, повідомляє ДСНС.
Важливо! Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісла
Крім того, внаслідок зіткнення постраждали ще 4 людей.
Для деблокування тіл загиблих та ліквідації постраждалих довелося залучити 5 рятувальників та техніку.
Аварії та дтп за участю дітей:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі