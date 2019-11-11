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      Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей

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      Внаслідок .ДТП на Київщині загинули 4 людей (ілюстративне фото)
      Внаслідок .ДТП на Київщині загинули 4 людей (ілюстративне фото)

      На Київщині зіштовхнулися 2 легкових автомобілі. Внаслідок зіткнення загинули 4 людей. Серед загиблих були двоє 12-річних дітей.

      Аварія трапилася 10 листопада у селі Здвижівка, Бородянського району, повідомляє ДСНС.

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      Крім того, внаслідок зіткнення постраждали ще 4 людей.

      Для деблокування тіл загиблих та ліквідації постраждалих довелося залучити 5 рятувальників та техніку.

      Аварії та дтп за участю дітей:
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні Постраждалі ДСНС
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