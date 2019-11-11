Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей

На Київщині зіштовхнулися 2 легкових автомобілі. Внаслідок зіткнення загинули 4 людей. Серед загиблих були двоє 12-річних дітей.

Аварія трапилася 10 листопада у селі Здвижівка, Бородянського району, повідомляє ДСНС.

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Крім того, внаслідок зіткнення постраждали ще 4 людей.

Для деблокування тіл загиблих та ліквідації постраждалих довелося залучити 5 рятувальників та техніку.