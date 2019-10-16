У Черкасах на переході збили бабусю з дворічною дитиною у візку: відео

На бульварі Шевченка у Черкасах водій просто на пішохідному переході наїхав на літню жінку та її дворічного онука у візку. У постраждалої численні забої, а хлопчик обійшовся шоком.

Водій протягнув на капоті літню жінку декілька метрів, а хлопчик випав із візка. Відео аварії та обставини виклала донька постраждалої Валентина Гудзь на сторінці у фейсбуці.

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Момент аварії на бульварі Шевченка: відео зі сторінки Валентини Гудзь у фейсбуці

Потерпілих одразу доправили до лікарні, а вже невдовзі відпустили додому.

Жінка зазначила, що правоохоронці не приїжджали, оскільки мама винуватця працює у прокуратурі. Однак у поліції Черкас 24 каналу розповіли, що патрульні і слідчі виїжджали і на місце ДТП, і в лікарню. Підстав для його затримання наразі немає.

Донька постраждалої у фейсбуці зазначила, що водій, який вчинив ДТП, попросив вибачення.