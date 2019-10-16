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      У Черкасах на переході збили бабусю з дворічною дитиною у візку: відео

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      Постраждала літня жінка і її дворічний онук
      Постраждала літня жінка і її дворічний онук / Скріншот з камери спостереження

      На бульварі Шевченка у Черкасах водій просто на пішохідному переході наїхав на літню жінку та її дворічного онука у візку. У постраждалої численні забої, а хлопчик обійшовся шоком.

      Водій протягнув на капоті літню жінку декілька метрів, а хлопчик випав із візка. Відео аварії та обставини виклала донька постраждалої Валентина Гудзь на сторінці у фейсбуці.

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      Момент аварії на бульварі Шевченка: відео зі сторінки Валентини Гудзь у фейсбуці

       

      Потерпілих одразу доправили до лікарні, а вже невдовзі відпустили додому. 

      Жінка зазначила, що правоохоронці не приїжджали, оскільки мама винуватця працює у прокуратурі. Однак у поліції Черкас 24 каналу розповіли, що патрульні і слідчі виїжджали і на місце ДТП, і в лікарню. Підстав для його затримання наразі немає.

      Донька постраждалої у фейсбуці зазначила, що водій, який вчинив ДТП, попросив вибачення.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінал Аварії та ДТП Новини Черкас Діти і неповнолітні
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