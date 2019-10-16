В Черкассах на переходе сбили бабушку с двухлетним ребенком в коляске: видео

На бульваре Шевченко в Черкассах водитель прямо на пешеходном переходе наехал на пожилую женщину и ее двухлетнего внука в коляске. У пострадавшей многочисленные ушибы, а мальчик отделался шоком.

Водитель протащил на капоте пожилую женщину несколько метров, а мальчик выпал из коляски. Видео аварии и обстоятельства выложила дочь пострадавшей Валентина Гудзь на странице в фейсбуке.

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Момент аварии на бульваре Шевченко: видео со страницы Гудзь Валентины в фейсбуке

Пострадавших сразу доставили в больницу, а вскоре отпустили домой.

Женщина отметила, что правоохранители не приезжали, так как мама виновника работает в прокуратуре. Однако в полиции Черкасс 24 каналу рассказали, что патрульные и следователи выезжали на место ДТП и в больницу. Оснований для его задержания пока нет.

Дочь пострадавшей в Фейсбуке отметила, что водитель, совершивший ДТП, попросил прощения.