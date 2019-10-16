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      В Черкассах на переходе сбили бабушку с двухлетним ребенком в коляске: видео

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      Пострадала пожилая женщина и ее двухлетний внук
      Пострадала пожилая женщина и ее двухлетний внук / Скриншот с камеры наблюдения

      На бульваре Шевченко в Черкассах водитель прямо на пешеходном переходе наехал на пожилую женщину и ее двухлетнего внука в коляске. У пострадавшей многочисленные ушибы, а мальчик отделался шоком.

      Водитель протащил на капоте пожилую женщину несколько метров, а мальчик выпал из коляски. Видео аварии и обстоятельства выложила дочь пострадавшей Валентина Гудзь на странице в фейсбуке.

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      Момент аварии на бульваре Шевченко: видео со страницы Гудзь Валентины в фейсбуке

       

      Пострадавших сразу доставили в больницу, а вскоре отпустили домой.

      Женщина отметила, что правоохранители не приезжали, так как мама виновника работает в прокуратуре. Однако в полиции Черкасс 24 каналу рассказали, что патрульные и следователи выезжали на место ДТП и в больницу. Оснований для его задержания пока нет.

      Дочь пострадавшей в Фейсбуке отметила, что водитель, совершивший ДТП, попросил прощения.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Криминал Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс
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