На Тернопільщині дівчинка на ходу випала з автобуса
Трагедія трапилася у Підволочиському районі 18 жовтня. Дитина поверталася з Тернополя додому у село.
Очевидці розповіли поліції Тернопільщини, що дитина стояла на сходах у задніх дверях і бавилася смартфоном. Колесо автобуса потрапило у яму, дівчинка від несподіванки схопилася за ручку дверцят, і вони відчинилися.
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Дитина вдарилася головою об асфальт. Водій надав їй першу медичну допомогу та викликав швидку. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати їй життя. У поліції відкрили кримінальну справу, триває слідство.
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