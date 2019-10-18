18:59
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      На Тернопільщині дівчинка на ходу випала з автобуса

      1106 Читать новость на русском
      Колесо автобуса потрапило у яму
      Колесо автобуса потрапило у яму / tp.npu.gov.ua

      Трагедія трапилася у Підволочиському районі 18 жовтня. Дитина поверталася з Тернополя додому у село.

      Очевидці розповіли поліції Тернопільщини, що дитина стояла на сходах у задніх дверях і бавилася смартфоном. Колесо автобуса потрапило у яму, дівчинка від несподіванки схопилася за ручку дверцят, і вони відчинилися.

      Дивіться: У Києві на ходу спалахнув тролейбус із 40 пасажирами всередині: фото, відео

      Дитина вдарилася головою об асфальт. Водій надав їй першу медичну допомогу та викликав швидку. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати їй життя. У поліції відкрили кримінальну справу, триває слідство.

      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      13221
      Теги: Новини України Тернопіль Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      сьогодні , 18:01 Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      Ірина Поліщук 262
      Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      сьогодні , 17:22 Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      Наталя Ромашова 848
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сьогодні , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 355
      Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      сьогодні , 16:30 Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      Михайло Гема 1994
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 1454
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук