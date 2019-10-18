На Тернопільщині дівчинка на ходу випала з автобуса

Трагедія трапилася у Підволочиському районі 18 жовтня. Дитина поверталася з Тернополя додому у село.

Очевидці розповіли поліції Тернопільщини, що дитина стояла на сходах у задніх дверях і бавилася смартфоном. Колесо автобуса потрапило у яму, дівчинка від несподіванки схопилася за ручку дверцят, і вони відчинилися.

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Дитина вдарилася головою об асфальт. Водій надав їй першу медичну допомогу та викликав швидку. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати їй життя. У поліції відкрили кримінальну справу, триває слідство.