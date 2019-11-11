В результате ДТП на Киевщине погибли 4 человека, из них 2 детей

На Киевщине столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате столкновения погибли 4 человека. Среди погибших было двое 12-летних детей.

Авария произошла 10 ноября в селе Здвиживка, Бородянского района, сообщает ГСЧС.

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Кроме того, в результате столкновения пострадали еще 4 человека.

Для деблокировки тел погибших и ликвидации пострадавших пришлось привлечь 5 спасателей и технику.

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