В результате ДТП на Киевщине погибли 4 человека, из них 2 детей
На Киевщине столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате столкновения погибли 4 человека. Среди погибших было двое 12-летних детей.
Авария произошла 10 ноября в селе Здвиживка, Бородянского района, сообщает ГСЧС.
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Кроме того, в результате столкновения пострадали еще 4 человека.
Для деблокировки тел погибших и ликвидации пострадавших пришлось привлечь 5 спасателей и технику.
АВАРИИ И ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ:
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