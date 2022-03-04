Опасности в Одессе нет, украинское войско удерживает город, – Арестович

Ситуация в Одесской области и Одессе более или менее спокойная. Непосредственной опасности нет: украинские военные и отряды терробороны контролируют ситуацию.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на утреннем брифинге.

Важно Несколько мощных ударов остановили продвижение противника по некоторым направлениям, – Арестович

Одесса. Опасности непосредственной нет. ВСУ, силы обороны, руководство города контролируют ситуацию,

– отметил Арестович.

По его словам, имелись немногочисленные попытки противника вести огонь из корабельного флота. Однако все сразу подавляется украинской артиллерией. Ситуация в целом полностью контролируемая.

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