Опасности в Одессе нет, украинское войско удерживает город, – Арестович
Ситуация в Одесской области и Одессе более или менее спокойная. Непосредственной опасности нет: украинские военные и отряды терробороны контролируют ситуацию.
Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на утреннем брифинге.
Важно Несколько мощных ударов остановили продвижение противника по некоторым направлениям, – Арестович
Одесса. Опасности непосредственной нет. ВСУ, силы обороны, руководство города контролируют ситуацию,
– отметил Арестович.
По его словам, имелись немногочисленные попытки противника вести огонь из корабельного флота. Однако все сразу подавляется украинской артиллерией. Ситуация в целом полностью контролируемая.
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