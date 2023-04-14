В здание финского посольства прибыла российская полиция по расследованию инцидента. Неизвестное вещество из конвертов было отправлено на проверку.

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Что известно о ситуации

Отметим, что финским дипломатам поступило три конверта с неизвестным белым порошком. В МИД Финляндии в четверг вечером не смогли прокомментировать произошедшее.

СМИ отмечают, что в декабре прошлого года посольство Финляндии в Москве подверглось нападению.

РосСМИ пишут, что сотрудникам французского посольства в России поступила посылка с костями.

По данным источника, на место происшествия прибыла полиция, сейчас по этому факту проводится проверка и устанавливается отправитель посылки.

Получившие французские дипломаты

Внутри посылки, предполагается, были кости мелкого животного или птицы в белом пакете с надписью "Почта России". Отправителем указан Пьетро Нотарианни, итальянский продюсер, скончавшийся в 2006 году.

Также пишут о том, что это был обычный пакет "Почты России", но при стандартной процедуре скандирования сотрудники посольства увидели внутри мелкие кости и шприц и вызвали полицию, забравшую сверток.

Также указывают на то, что подобные посылки французское посольство получало уже дважды. В июне 2022 года в посылке были бахилы, кости и свертки с непонятным содержимым. В комплекте шла записка, утверждавшая, что это "Сувениры из Крыма". В декабре посольство получило пакет с мертвой мышью и пауком.