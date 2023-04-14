В будівлю фінського посольства прибула російська поліція для розслідування інциденту. Невідому речовину з конвертів відправили на перевірку.

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Що відомо про ситуацію

Зазначимо, що фінським дипломатам надійшло три конверти з невідомим білим порошком. У МЗС Фінляндії у четвер увечері не змогли прокоментувати подію.

ЗМІ зазначають, що у грудні минулого року посольство Фінляндії в Москві зазнало нападу.

РосЗМІ пишуть, що співробітникам французького посольства в Росії надійшла посилка з кістками.

За даними джерела, на місце події прибула поліція, зараз за цим фактом проводиться перевірка та встановлюється відправник посилки.

Що отримали французькі дипломати

Всередині посилки, припускається, були кістки дрібної тварини або птаха у білому пакеті із написом "Пошта Росії". Відправником вказаний П'єтро Нотаріанні, італійський продюсер, який помер у 2006 році.

Також пишуть про те, що це був звичайний пакет "Пошти Росії", але при стандартній процедурі скандування співробітники посольства побачили всередині дрібні кістки та шприц і викликали поліцію, яка забрала пакунок.

Також вказують про те, що схожі посилки французьке посольство отримувало вже двічі. У червні 2022 року в посилці були бахіли, кістки і згортки з незрозумілим вмістом. У комплекті йшла записка, яка стверджувала, що це "Сувеніри з Криму". У грудні посольство отримало пакет з мертвою мишею і павуком.