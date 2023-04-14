Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генерального штабу армії Росії Валерій Герасимов могли брати участь в саботажі військових дій. Вони намагались якнайшвидше закінчити війну між Росією та Україною.
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Що передбачав їхній план
Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на Південь.
Видання зазначає, що для реалізації плану з припинення війни вони призначили дату, коли кремлівський диктатор Путін, який страждає від онкозахворювання, мав розпочати курс хіміотерапії і не зміг би впливати на те, що відбувається.
Однак Герасимов в останній момент передумав. До слова, в DW наголосили, що підтверджень цієї інформації їм знайти не вдалося.
Підозрюваного у витоку даних Пентагону затримали
- 13 квітня у ФБР повідомили, що арештували підозрюваного у витоку інформації. Також у бюро додали, що провели "санкціоновану правоохоронну діяльність" у домі у Норт-Дайтоні.
- 21-річний Джек Тейшейра, який ймовірно злив секретні дані – військовослужбовець повітряної національної гвардії.
- Офіційний представник Пентагону Патрік Райдер зазначив, що у США дійшли висновку, що витік секретних документів оборонного відомства – не випадкова, а саме навмисна дія.
- Крім того, за даними Bloomberg, адміністрація Джо Байдена 19 квітня проведе закритий брифінг. У ньому братимуть участь американські сенатори. А стосуватиметься він несанкціонованого розголошення надсекретних документів, які пов'язані з війною в Україні.
- Усе, що відомо про витік секретних документів Пентагону – читайте у матеріалі 24 Каналу.