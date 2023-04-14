Секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в саботаже военных действий. Они пытались поскорее закончить войну между Россией и Украиной.
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Что предполагал их план
Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на Юг.
Издание отмечает, что для реализации плана по прекращению войны они назначили дату, когда кремлевский диктатор Путин, страдающий от онкозаболевания, должен был начать курс химиотерапии и не смог бы влиять на происходящее.
Однако Герасимов в последний момент передумал. К слову, в DW подчеркнули, что подтверждений этой информации им найти не удалось.
Подозреваемого в утечке данных Пентагона задержали
- 13 апреля в ФБР сообщили, что арестовали подозреваемого в утечке информации. Также в бюро добавили, что провели "санкционированную правоохранительную деятельность" в доме в Норт-Дайтоне.
- 21-летний Джек Тейшейра, вероятно сливший секретные данные – военнослужащий воздушной национальной гвардии.
- Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что в США пришли к выводу, что утечка секретных документов оборонного ведомства – не случайна, а именно преднамеренное действие.
- Кроме того, по данным Bloomberg, администрация Джо Байдена 19 апреля проведет закрытый брифинг. В нем примут участие американские сенаторы. А касается он несанкционированного разглашения сверхсекретных документов, связанных с войной в Украине.
- Все, что известно об утечке секретных документов Пентагона – читайте в материале 24 Канала.