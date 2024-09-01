Не 2 сентября: эксперты дали новый прогноз, когда опасные вещества из Сейма достигнут Чернигова

Со стороны России по реке Сейм продолжают двигаться органические вещества, опасные для окружающей среды. Власть предупреждает, что они постепенно подступают к Чернигову, хотя и эксперты фиксируют определенное замедление скорости течения.

Государственное агентство водных ресурсов Украины отмечает, что по состоянию на 1 сентября органические вещества находятся на расстоянии 92 километра от места, где Сейм впадает в Десну. До города Чернигова 74 километра.

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До 5 сентября опасность достигнет Чернигова

Укргидрометцентр прогнозировал, что загрязнение должно было достичь Чернигова в период от 30 августа до 2 сентября. Однако сейчас существует тенденция ежесуточного замедления движения органических веществ. Собственно, из-за их разбавления водами Десны в несколько раз.

По данным экспертов, по реке Десна органические вещества двигались со скоростью:

30 августа – 26 километров в сутки;

31 августа – 22 километров в сутки;

1 сентября – 18 километров в сутки.

Такая тенденция будет сохраняться, соответственно загрязнение доберется до Чернигова ориентировочно в период от 3 до 5 сентября,

– пишет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Секретарь Черниговского городского совета, исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако сообщал , что загрязненная вода из Сейма уже 1 сентября после обеда дойдет до Чернигова. Однако чиновник, похоже, сделал преждевременные выводы.

Мониторинг в целом показывает, что на Сумщине происходит стабилизация состояния реки Сейм от границы с Россией до поселка Чаплище Сумской области.

Там фиксируют незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление естественного цвета.

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Вспомним, что о загрязнении воды в Сейме на Черниговщине стало известно около недели назад. В реке массово погибала рыба, вода стала черного цвета. По данным госагентства по мелиорации, загрязненная вода пришла со стороны Курской области России, там продолжаются бои.

Сейчас проведение искусственной аэрации в Сумской области не представляется возможным, ведь это может привести к повторному загрязнению реки. Но эксперты обещают осуществить соответствующий шаг.