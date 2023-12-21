Малюк отметил, что они всегда ищут новые решения. Именно поэтому "хлопок" будет гореть дальше.
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Сюрпризы от СБУ
Украинские спецназовцы планируют в 2024 году усилить разведывательные операции и осуществить диверсионные удары в глубине контролируемой Россией территории, чтобы приблизить войну как можно ближе к Кремлю.
Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы везде найдем врага,
– отметил Василий Малюк.
Глава Службы безопасности намекнул, что в приоритете будут цели материально-технического обеспечения и военные средства на оккупированной территории Украины. После этого уже идут удары, бьющие по врагу через границу. Он добавил, что СБУ наносит прицельные точечные удары – каждая спецоперация имеет определенную цель.
"Вонзаем врага иглой прямо в сердце", – объяснил Малюк.
Все это в комплексе усложняет возможности российской армии для ведения войны и приближает победу Украины. Среди приоритетных целей – военные корабли, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и т.д.
Также Василий Малюк отметил, что сейчас спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот России из Крыма. Они будут делать это с помощью морских дронов Sea baby, которым уже удалось повредить Крымский мост.
Деятельность СБУ: последние новости
- Украинские хакеры группировки Blackjack 20 декабря уничтожили технологическую инфраструктуру "Росводоканала". За специалистами, вероятно, стоит именно Служба безопасности Украины. Источники 24 Канала отмечают, что СБУ уже анализирует 1,5 терабайта скачанных файлов "Росводоканала".
- СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, корректировавшей воздушные удары оккупантов по военной и гражданской инфраструктуре Запорожья. В частности, именно они причастны к удару по многоквартирному дому в городе, произошедшем 18 октября. Руководителем агентурной сети оказался местный житель.
- В ночь на 17 декабря СБУ совместно с ВСУ нанесли атаки дронами по Ростовской области. Под ударом оказался военный аэродром в Морозовске, на котором находились до 20 самолетов Су-34. По данным спецслужб, удалось нанести врагу существенное поражение техники.