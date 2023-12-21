Малюк отметил, что они всегда ищут новые решения. Именно поэтому "хлопок" будет гореть дальше.

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Сюрпризы от СБУ

Украинские спецназовцы планируют в 2024 году усилить разведывательные операции и осуществить диверсионные удары в глубине контролируемой Россией территории, чтобы приблизить войну как можно ближе к Кремлю.

Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы везде найдем врага,

– отметил Василий Малюк.

Глава Службы безопасности намекнул, что в приоритете будут цели материально-технического обеспечения и военные средства на оккупированной территории Украины. После этого уже идут удары, бьющие по врагу через границу. Он добавил, что СБУ наносит прицельные точечные удары – каждая спецоперация имеет определенную цель.

"Вонзаем врага иглой прямо в сердце", – объяснил Малюк.

Все это в комплексе усложняет возможности российской армии для ведения войны и приближает победу Украины. Среди приоритетных целей – военные корабли, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и т.д.

Также Василий Малюк отметил, что сейчас спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот России из Крыма. Они будут делать это с помощью морских дронов Sea baby, которым уже удалось повредить Крымский мост.

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