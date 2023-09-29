Такие события представляют большую угрозу для Путина. Об этом 24 Каналу подчеркнул политтхенолог Борис Тизенгаузен.

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Угроза для Путина

Подобные действия радикальных групп россиян внутри страны – серьезная угроза для Путина, считает политтехнолог. Он подчеркнул, что победа Украины над Россией – это не только деоккупация территорий согласно границам 1991 года. Это еще и свержение диктаторского режима, распад страны-агрессора и уничтожение ее как ядерного государства.

"Пока функцию пройти Россию и "настучать" сидящему в Кремле может выполнить без угрозы применения ядерного оружия только группа россиян. Так как было с Пригожиным. Но отношение будет другое. К Пригожину относились, как к "герою" войны и РДК – здесь вопрос сугубо юридический и вопрос восприятия", – отметил он.

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Впрочем, чтобы эффективно пройти Россию, нужно определенное количество бойцов. Борис Тизенгаузен называет цифру в несколько десятков тысяч, которую сложно набрать.

Но нервы они портят в приграничных территориях. Самолюбие страдает, потому что это уже на российскую территорию заходят и вдвойне досадно, что это еще и россияне. Информационно они закрывают большой кусок,

– добавил политтехнолог.

Сейчас, возможно, выгоднее действовать по другому сценарию. В частности, расшатывать Россию изнутри.

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