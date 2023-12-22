Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров, – эксперт

Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров, потому что приближают войну к Кремлю.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, анализируя статью в известном западном издании Politico.

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"В период, когда США и ЕС принимают решение о выделении средств Украине, нашему государству крайне нужна позитивная пресса на Западе. Politico подчеркивает, что операции СБУ не только повышают моральный дух украинцев, но и вредят военному потенциалу России. Служба приближает войну к Кремлю ", – акцентирует эксперт.

По его мнению, появление высоких оценок работы СБУ – признание наших успехов там, где Украина реально может их предъявить международным партнерам.

Западная пресса подталкивает руководство своих стран и общественное мнение к тому, что международную поддержку Украины нужно как минимум оставлять на том же уровне. А, возможно, и увеличивать,

– считает политолог.

"Издание выделяет ключевые операции службы. Особенно отмечаются морские дроны Sea Baby – новаторская разработка, полностью изменившая ситуацию в Черном море. Кроме того, у СБУ есть ряд планов по новым ударам по врагу, в том числе на его территории", – резюмирует Загородний.

Напомним, 21 декабря в известном международном издании Politico вышла статья о ключевых спецоперациях СБУ в 2023 году.