Именно эта система и стала целью операции "Барель". О подробностях рассказали в легионе "Свобода России".

Что известно об операции "Барель"

Подготовка операции "Барель" проходила в несколько этапов. Она включала разведку, анализ маршрутов движения эшелонов, выявление уязвимых участков и рекогносцировку.

Справочно. Рекогностировка в военном деле – это разведка с целью получения сведений о противнике, проводимая лично командиром и офицерами штабов перед предстоящими боевыми действиями.

После этого диверсионные действия были проведены сразу в нескольких регионах России.

В результате операции:

уничтожены десятки вагонов-цистерн;

сожжено около 10 000 тонн нефти;

прямой ущерб оценивается в более чем 10 миллионов долларов;

нарушена работа железнодорожной нефтяной логистики на пострадавших направлениях.

Масштаб операции определяется не только количеством уничтоженных ресурсов. Диверсии были проведены в глубоком тылу России, а их подготовка потребовала длительной разведывательной и организационной работы в условиях усиленного контроля со стороны российских силовых структур.

Серия операций по уничтожению ресурсной и логистической инфраструктуры, обеспечивающей российскую военную машину, продолжается.

Напомним, что в ночь на 22 сентября Силы обороны нанесли удары по "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевскому НПЗ в России. Совокупная мощность переработки на обоих объектах превышает 14 миллионов тонн нефти в год. После ударов там вспыхнули пожары.

А 21 сентября украинские военные успешно провели атаку на российскую базу хранения и запуска беспилотников на территории Орловской области. В результате удара враг потерял несколько складских помещений и специальные установки для запуска дронов.