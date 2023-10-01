Убедил 11 оккупантов сдаться в плен: в ГУР рассказали об Алферове и операции "Барыня"

Украинская разведка провела операцию "Барыня", благодаря которой 12 россиян сдались в плен. С ГУР сотрудничал российский лейтенант Даниил Алферов.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал операцию "Барыня". В эфире телемарафона он рассказал о судьбе Даниила Алферова, передает 24 Канал.

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Что известно об Алферове

Юсов заявил, что ГУР удалось узнать почти все об Алферове. Однако разведчик не стал рассказывать о многих подробностях. Он лишь заметил, что у этого офицера в России остались мать и брат. Также разведчик сказал, что этот лейтенант любит классическую музыку.

Представитель ГУР назвал этого россиянина человеком с критическим мышлением. По его словам, Алферов не был поражен российской пропагандой. Он сразу понял, что действия Владимира Путина и кремлевской верхушки преступны.

Это базовое убеждение позволило в дальнейшем успешно реализовать эту операцию,

– добавил разведчик.

Он подчеркнул, что Алферов не просто решил сдаться в плен, а захотел остаться в Украине и приобщиться к ее защите от агрессии России. Юсов добавил, что такая возможность у этого россиянина будет.

Что известно об 11 других пленных

По словам Юсова, Алферов уговорил 11 российских военных сдаться в плен. Они воспользовались программой "Хочу жить".

Часть этих военнопленных хочет вернуться в Россию и ждет обмена. Представитель ГУР подчеркнул, что такая возможность у россиян будет, потому что Украина является цивилизованным, европейским и демократическим государством, которое придерживается Женевских конвенций и международного гуманитарного права.

Какая польза от этой спецоперации

Как пояснил Юсов, за 4 месяца операции "Барыня" украинская разведка получила немало важной информации. Эти данные помогли сохранить жизнь нашим защитникам и разрушить планы российских захватчиков.

Разведчик сообщил о динамичном росте количества российских военнослужащих, желающих перейти на сторону Украины или просто сдаться в плен. Он не исключил повторения таких случаев и операций в дальнейшем.

Что еще известно об операции "Барыня"