Убедил 11 оккупантов сдаться в плен: в ГУР рассказали об Алферове и операции "Барыня"
Украинская разведка провела операцию "Барыня", благодаря которой 12 россиян сдались в плен. С ГУР сотрудничал российский лейтенант Даниил Алферов.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал операцию "Барыня". В эфире телемарафона он рассказал о судьбе Даниила Алферова, передает 24 Канал.
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Что известно об Алферове
Юсов заявил, что ГУР удалось узнать почти все об Алферове. Однако разведчик не стал рассказывать о многих подробностях. Он лишь заметил, что у этого офицера в России остались мать и брат. Также разведчик сказал, что этот лейтенант любит классическую музыку.
Представитель ГУР назвал этого россиянина человеком с критическим мышлением. По его словам, Алферов не был поражен российской пропагандой. Он сразу понял, что действия Владимира Путина и кремлевской верхушки преступны.
Это базовое убеждение позволило в дальнейшем успешно реализовать эту операцию,
– добавил разведчик.
Он подчеркнул, что Алферов не просто решил сдаться в плен, а захотел остаться в Украине и приобщиться к ее защите от агрессии России. Юсов добавил, что такая возможность у этого россиянина будет.
Что известно об 11 других пленных
По словам Юсова, Алферов уговорил 11 российских военных сдаться в плен. Они воспользовались программой "Хочу жить".
Часть этих военнопленных хочет вернуться в Россию и ждет обмена. Представитель ГУР подчеркнул, что такая возможность у россиян будет, потому что Украина является цивилизованным, европейским и демократическим государством, которое придерживается Женевских конвенций и международного гуманитарного права.
Какая польза от этой спецоперации
Как пояснил Юсов, за 4 месяца операции "Барыня" украинская разведка получила немало важной информации. Эти данные помогли сохранить жизнь нашим защитникам и разрушить планы российских захватчиков.
Разведчик сообщил о динамичном росте количества российских военнослужащих, желающих перейти на сторону Украины или просто сдаться в плен. Он не исключил повторения таких случаев и операций в дальнейшем.
Что еще известно об операции "Барыня"
- Сотрудничество украинской разведки и Алферова стартовало в июне 2023 года. В тот момент российский офицер еще находился на территории страны-агрессорки.
- Россиянин сначала передавал своему куратору из ГУР информацию о перемещении живой силы и техники захватчиков, а также об их количестве. В августе этого же года Алферов оказался на временно оккупированном левобережье Херсонщины и согласился на новый этап сотрудничества с украинской разведкой.
- Российский офицер уговорил 11 других военных сдаться и отправил их в украинский плен. Командиры оккупационной армии заподозрили Алферова в "измене", привязали его к дереву и оставили на ночь.
- После этого он связался с куратором и убежал с позиций оккупантов. Впоследствии Алферов добрался до нужного места, встретился с украинским спецподразделением и переправился на правобережье.