Операция "Форест Гамп": САП назвала имена всех фигурантов дела

Правоохранительные органы обнародовали полный список лиц, фигурирующих в операции "Форест Гамп". Имена подозреваемых Специальная антикоррупционная прокуратура озвучила в ходе судебного заседания по вопросу об избрании меры пресечения в отношении экс-депутата Максима Микитася.

К громкому делу причастны бывшие и действующие чиновники, народные депутаты и руководители банка. Об этом сообщило "Суспильне".

Что сказали в САП?

Правоохранители расследуют деятельность преступной группировки в рамках спецоперации "Форест Гамп". Бывшего депутата подозревают в руководстве организацией, рейдерстве, отмывании средств и подготовке к завладению имуществом.

В четверг, 20 августа, во время судебного заседания САП назвала других фигурантов расследования. По версии следствия, к деятельности группировки причастны:

бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудра;

народный депутат Вадим Столар;

бывший народный депутат Максим Микитась;

заместитель министра юстиции Елена Ференс;

генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик;

бизнесмен и бывший депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион;

бывшие председатели правления государственного Sense Bank Николай Гладищенко и Олег Ступак;

начальница департамента государственного Sense Bank Людмила Снигур.

лица, связанные с Микитасем: Валентин Елизаров, Егор Меркулов, Александр Остапенко и Никита Тарковский.

Правоохранители утверждают, что дело охватывает несколько эпизодов. Подозреваемые могли оказывать влияние на государственные органы и учреждения, корпоративные права предприятий и финансовые операции.

Что известно об операции "Форест Гамп"?

В среду, 19 августа, НАБУ и САП объявили о проведении масштабной спецоперации под названием "Форест Гамп". Правоохранители заявляли о разоблачении преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, а также чиновников из ОП.

По версии следствия, участники схемы незаконно завладели активами нескольких предприятий на общую сумму более 248 миллионов гривен. Кроме того, они пытались установить контроль над киевской недвижимостью, оцениваемой более чем в 207 миллионов гривен.

Для захвата имущества использовали несколько способов. Среди них – подделка документов и судебных решений, фиктивные долги, излом государственных реестров и влияние на рассмотрение жалоб в Минюсте.