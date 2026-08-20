От преступления до подозрения – 2 месяца: какими будут последствия операции НАБУ "Форест Гамп"

НАБУ и САП обнародовали видео о расследовании по делу о легализации 150 миллионов гривен, полученных преступным путем. Деньги использовали для залога за одного из фигурантов дела "Мидас". Его имя не называется, но из подробностей следует, что это, вероятно, экс-министр энергетики Галущенко. В состав группы входили замглавы ОПУ, экс-депутат, глава правления госбанка "Сенс Банк".

Комментируя в эфире 24 Канала операцию НАБУ и САП, получившую название "Форрест Гамп", исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк подчеркнула, что залоги вносились не только за Галущенко, но и за нескольких других высокопоставленных чиновников. Она выразила надежду, что НАБУ также проверило источник происхождения средств на эти залоги, включая залог за Ермака.

Дело НАБУ и САП: легализация 150 миллионов и расширение "Мидаса"

Дело вокруг "Мидаса", как отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции, все больше расширяется. 19 августа Зеленский подписал указ об увольнении с должности заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой. То есть становится понятно, кому могло быть предъявлено подозрение.

Что касается дела Ирины Мудрой, скажу так: с момента совершения преступления, а это июнь 2026 года, до предъявления подозрения прошло 2 месяца, может, 3. НАБУ и САП значительно улучшили свои показатели. Высокопоставленные чиновники, которые совершают преступления, покрывают большую коррупцию и легализуют доходы, полученные преступным путем, пытаются спасти друг друга от НАБУ и САП, должны осознавать, что наказание последует очень скоро,

– подчеркнула Каленюк.

Она добавила, что Мудрая, по всей видимости, была причастна к отмыванию денег и давала незаконные указания руководству государственного банка, а то их выполняло. Это серьезная статья – 209, часть 3. Исполнительный директор ЦПК подчеркнула, что по этой статье можно сесть за решетку на несколько лет.

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Дарья Каленюк констатировала, что кадровый резерв у власти исчерпан. Собственно, об этом, по ее словам, и говорит Ирина Мудрая на прослушке НАБУ. В то же время у НАБУ есть свой кадровый резерв, оттуда вышли люди, которые возглавили таможню, БЭБ.

А Ирина Мудрая кому-то жалуется, что у них уже нет кадрового резерва, кого продвигать на важные конкурсы и должности в правоохранительных органах. Интересно, что она говорит на этой прослушке, что конкурс в САП продолжается, а нужно иметь своих кандидатов от власти, которые подадут на него заявки,

– сообщила Каленюк.

Потому что если Клименко подаст заявку и выиграет конкурс, то, как прозвучало на прослушке, им всем от этого будет плохо. Это, как отметила Каленюк, характеризует логику принятия решений в системе власти Зеленского. Она убеждена, что Ирина Мудрая не могла бы совершать такие действия, если бы не было четкого указания от президента. Она также сомневается, что глава ОПУ Кирилл Буданов мог не знать о таких действиях.

"Мидас" расширяется и ведет к главной должности в стране – к президенту Владимиру Александровичу Зеленскому. Если он не знал, как Галущенко и Миндич разворовывали Энергоатом, то после расследования НАБУ он точно должен был бы возмутиться, изменить систему управления государством, выгнать менеджеров-коррупционеров и назначить на должности добросовестных и профессиональных людей. Но Зеленский поступил наоборот: выгнал оставшихся таких людей, а затем расставил на ключевые посты лояльных, то есть перетасовал колоду, не меняя карт. У него уже не хватает карт, кого ставить на какие должности,

– отметила Каленюк.

Почему ситуация не меняется и остается такой сложной? Ответ на этот вопрос, как подчеркнула исполнительный директор ЦПК, лежит где-то в домике в "Династии". Она напомнила, что он строился в этом кооперативе Чернышовым для самого Чернышова, для Тимура Миндича, для Германа Галущенко и "какого-то Вовы".

Она подытожила, что НАБУ не может проводить расследование в отношении президента, потому что у него есть соответствующий иммунитет. Но, как подчеркнула Каленюк, действующий лидер страны должен нести политическую ответственность за свои действия. И если есть подозрения, кому принадлежит этот домик, то за них нужно отвечать.